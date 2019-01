1.400 inwoners smullen van worstenbroden en appelbollen in De Wouwer Jef Van Nooten

09 januari 2019

19u31 0

Bijna 1.400 inwoners van Ravels, Weelde en Poppel zijn woensdag afgezakt naar gemeenschapscentrum De Wouwer in Ravels. De gemeente organiseerde er ‘Verloren Maandag’. Die wordt in De Wouwer traditioneel gevierd op de eerste woensdag na Verloren Maandag. Inwoners hadden bij de inschrijving keuze uit verschillende shiften om hun benen onder tafel te schuiven, en te smullen van een worstenbrood en een appelbol. Mensen van het gemeentebestuur stonden er samen met vrijwilligers in voor de bediening en het rondbrengen van de koffie.