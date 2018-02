"Zoon riskeerde leven voor Mayke" NABESTAANDEN CO-SLACHTOFFER KRIJGEN MASSA STEUN JEF VAN NOOTEN

22 februari 2018

02u36 0 Ravels De zoon van Mayke Van Oerle (48) heeft zaterdagavond zijn eigen leven geriskeerd in een poging zijn moeder te redden van een CO-dood. "Ik ben daarvoor enorm trots op hem", zegt Mayke's echtgenoot Leo Van Loon. Aanleiding voor de CO-vergiftiging was een defect aan de gasboiler. Intussen is duidelijk dat de brandweer geen enkele schuld treft bij de CO-vergiftiging.

In de omgeving van Lijsterweg in Ravels heerste eerder deze week wat onduidelijkheid over de manier waarop Mayke Van Oerle, medewerkster van Graspop, om het leven was gekomen. Dat een CO-vergiftiging haar fataal was geworden, was al snel duidelijk. Maar dat de hulpdiensten zich zowel rond middernacht als zondagochtend rond 11 uur naar de woning begaven, zorgde voor verwarring. Intussen is duidelijk dat de interventie om 11 uur niet meer voor Mayke was. Zij was enkele uren voordien al overleden in het UZ Antwerpen. "De problemen met de CO-intoxicatie zijn zaterdagavond rond 19.30 uur begonnen", doet Mayke's echtgenoot Leo het verhaal. "De kat moest toen overgeven en Mayke kreeg hoofdpijn."





Overgeven

Mayke verwittigde haar werkgever dat ze niet kon werken en legde zich in een zetel neer om wat te rusten. "Rond 23 uur moest mijn zoon Bryan zelf overgeven nadat hij een bad had genomen. Pas toen besefte hij dat er iets mis was. Hij is naar beneden gegaan en heeft zijn moeder daar bewusteloos aangetroffen", zegt Leo. "Bryan verwittigde meteen de hulpdiensten en startte de reanimatie. Omdat hij ook zelf al bevangen was door de CO is hij na een tijd hulp gaan halen bij de buren. Toch is hij nadien terug naar binnen gegaan om met gevaar voor eigen leven de reanimatie voort te zetten. Ik ben daarvoor enorm trots op hem." De reanimatie mocht niet baten. Mayke is zondagochtend rond 5.30 uur in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van de CO-vergiftiging. Ook Bryan zelf werd een tijd in het ziekenhuis opgenomen met CO-intoxicatie.





Zondagvoormiddag werd de brandweer opnieuw opgeroepen naar de woning. "Om 10 uur zijn we een eerste keer terug naar de woning geweest. Om te checken of de politie zonder CO-gevaar het onderzoek kon voeren", zegt kapitein Luc Faes van brandweerzone Taxandria.





Groot hart

"Op dat moment was er al geen CO meer, omdat we de boiler en houtkachels 's nachts hadden afgesloten. Om 11 uur, intussen was de man thuis gekomen, kregen we een nieuwe melding. Omdat de man zich misselijk voelde. We zijn terug ter plaatse geweest, maar opnieuw werden geen CO-waarden gemeten. Enkel toen de gasboiler even in werking werd gesteld om aan de bewoner te tonen dat daar zich het probleem bevond."





Leo Van Loon, zoon Bryan en dochter Bieke zijn overmand door verdriet na de dood van Mayke. "Maar we beseffen wel dat het drama nog veel groter had kunnen zijn. Ik mag van geluk spreken dat er maar één slachtoffer is. Het hadden er twee kunnen zijn."





De nabestaanden kregen de voorbije dagen al een massa steunbetuigingen. Daaruit blijkt hoe geliefd Mayke was. "Ze had een heel groot hart voor iedereen. Ze deed zoveel vrijwilligerswerk dat dit niet allemaal op te sommen is. Andere mensen helpen, dat was haar ding. Zowel op het werk als in het dagelijks leven."





Leo is niet alleen trots op de vrouw die Mayke geweest is en op het dappere optreden van zoon Bryan, maar ook bijzonder fier op dochter Bieke. "Ik heb enorm veel steun aan haar de voorbije dagen. Ze heeft de laatste kleren, juwelen en nagellak uitgezocht voor haar moeder wat niet evident is na zo'n gebeurtenis. Bieke geeft nu wat Mayke ook altijd gegeven heeft: veel liefde."