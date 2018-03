't Vervolg wordt WK Café Belgium CAFÉBAAS PAKT UIT MET STRAFFE STUNT À LA JUPILER JEF VAN NOOTEN

02 maart 2018

02u28 0 Ravels "Wat Jupiler kan, kan ik ook", moet Steve Gabriëls van café 't Vervolg in Weelde (Ravels) gedacht hebben. Heel het dorp zat in zak en as omdat het café zou sluiten. Maar woensdagavond

tijdens het sluitingsfeest kondigde de kroegbaas aan dat 't Vervolg vandaag heropent als WK Café Belgium. "Een handvol mensen was op de hoogte. Voor de rest geloofde iedereen dat ik er echt mee zou stoppen", zegt Gabriëls.





Steve Gabriëls, die al 19 jaar actief is in de horeca en sinds 9,5 jaar café 't Vervolg in Weelde uitbaat, kondigde vorige week de sluiting van café 't Vervolg aan. Daarmee zou de laatste kroeg in het dorp sluiten. Als reden voor de sluiting haalde Gabriëls de bierprijzen aan. Die zouden jongeren weghouden van café. Ook het gebrek aan andere cafés zou hem parten spelen omdat feestvierders wegtrekken naar dorpen waar meer kroegen zijn. "Ook het carnavalsweekend was een zware tegenvaller voor het café. Toen is bij mij de veer gebroken", verkondigde Steve Gabriëls.





Woensdagavond nodigde hij zijn klanten uit voor een sluitingsfeest. Daarna zou de tapkraan voorgoed dicht gaan. Het café liep bomvol. Allemaal wilden ze Steve een hart onder de riem steken en nog een laatste pint van hem bestellen. Maar tijdens de afscheidsspeech van Gabriëls rond 23 uur maakte de droefheid plots plaats voor euforie. "Ik had enveloppen laten uitdelen. Halfweg mijn afscheidsspeech mochten de klanten die open doen. Daar zat de uitnodiging in voor de openingsavond van mijn nieuwe kroeg: het WK Café Belgium", lacht Gabriëls. "Het café blijft dus gewoon open, maar onder een andere naam."





Jupiler

Het was de naamsverandering van Jupiler - het bier wordt tijdelijk verkocht als 'Belgium' - die de cafébaas op het idee bracht. "Ik wilde een stunt uithalen naar aanleiding van het WK, maar ik had weinig inspiratie. Toen Jupiler de tijdelijke naamsverandering naar Belgium aankondigde, was het op een paar seconden beslist. Ik zou er een paar maanden WK Café Belgium van maken", klinkt het.





Metamorfose

"Vanaf 15 juli verandert de naam terug naar café 't Vervolg. Voor die periode ondergaat het café een metamorfose: de voorgevel wordt veranderd, binnen wordt alles versierd in het teken van de Rode Duivels..."





De metamorfose werd gisteren al meteen doorgevoerd. Deze voormiddag wordt nog de laatste hand gelegd aan het 'nieuwe' café, en vanavond staat de openingsreceptie gepland. "Woensdagavond zat het café bomvol voor het sluitingsfeest. Bijna iedereen geloofde dat we er echt mee zouden stoppen. Toen ik vorige week de sluiting aankondigde, hoopten ze we dat het een stunt was. Maar hoe langer hoe meer geloofde iedereen dat het toch echt was. Zeker toen iemand van Hillewaere mee in het complot stapte en het pand zogezegd te koop had staan", zegt Steve Gabriëls.





"Slechts een handvol mensen was op de hoogte, om het spel mee te spelen. Ons geheim heeft één week geduurd, maar dat was zeker lang genoeg. Veel langer had ik dit niet vol kunnen houden. Ik ben op één week tijd bijna 5 kilo afgevallen door de stress."