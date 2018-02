"Je was de liefste en gekste mama van de wereld" VRIENDEN EN FAMILIE NEMEN AFSCHEID VAN MAYKE (48) MARLIES VAN BAEL

26 februari 2018

02u42 0 Ravels Crematorium Pontes in Turnhout zat zaterdagochtend afgeladen vol met vrienden en familie die een laatste groet te brengen aan Mayke Van Oerle (48). De vrouw stierf op zondag 18 februari aan CO-vergiftiging.

Op de tonen van 'Knocking on Heaven's door' van Guns 'n Roses kwamen Mayke's echtgenoot Leo, zoon Bryan en dochter Bieke verslagen de zaal binnen. Vrienden, familie, de leden van motorclub MC Fire Birds, haar collega's van woonzorgcentrum De Hoge Heide in Arendonk en van de securityploeg van Graspop, iedereen stond tijdens de plechtigheid met tranen in de ogen.





Collega An van het woonzorgcentrum nam als eerste het woord: "Je stond overal en voor iedereen paraat, we vroegen ons soms wel eens af of jij wel sliep. Na jouw nachtshift bleef je altijd nog een praatje maken", vertelt ze. "Toen we zaterdagavond vernamen dat je in coma lag, stonden we allen vol ongeloof. Zeker omdat je nog gezegd had dat je op zondagavond kwam werken. Zondag kregen we het slechte nieuws te horen, we konden het niet vatten. May, we gaan je enorm hard missen. Het ga je goed."





'Samen voor altijd'

Ook dochter Bieke bracht moedig en in tranen een laatste groet aan haar mama. "Mama, je was een vrolijke opgewekte losbol en ik ga je herinneren als de allerbeste, liefste en gekste mama van de hele wereld. Ik draag je bij me, overal waar ik ga. Slaap zacht mama, ik hou van jou."





CO-vergiftiging

Herinneringen aan Mayke werden opgehaald door vele foto's die getoond werden tijdens de plechtigheid: samen met haar gezin, op Graspop, al dansend op feestjes op de tonen van 'Samen voor altijd', een nummer van Marco Borsato. "Waarom nu al? Je was nog zo jong, het is zo koud en stil zonder jou. Nu besef ik pas wat ik je nog allemaal wou vragen en zeggen. Ik weet me geen raad met mijn gevoelens en verdriet, maar jou vergeten doe ik niet. Jij bent nu mijn kleine ster", luidt het bij zoon Bryan, voorgedragen door zijn nichtje Isaure.





Bryan ontsnapte tijdens de bewuste avond nipt aan de dood, toen ook hij onwel werd door CO-vergiftiging. Die avond probeerde hij zijn mama nog te reanimeren, maar het mocht niet meer zijn.





Echtgenoot Leo liet ook een kort tekstje voorlezen voor zijn vrouw Mayke, waarmee hij 26 jaar getrouwd was. "Hey menneke, het leven gaat met vallen en opstaan en wij zijn samen al veel opgestaan, maar wat nu? Ik weet het, zorgen voor Bryan en Bieke, ik beloof het je."





Mayke stond positief in het leven. "Ze zou met haar kracht niet willen dat we wegzakken in troosteloos verdriet", luidde het nog op de plechtigheid. "Iemand die zo intens geleefd heeft, heeft sporen achtergelaten, die kom je dus zeker nog tegen."





Na de plechtigheid brachten de leden van MC Fire Birds Mayke op hun motors naar de begraafplaats in Ravels.