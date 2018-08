"Inbrekers hebben zwarte markt ontdekt" TWEEDE KEER IN DRIE WEKEN KETTINGZAGEN WEG BIJ BD CONSTRUCT TOON VERHEIJEN

17 augustus 2018

02u35 0 Ravels Inbrekers hebben voor de tweede in drie weken toegeslagen bij BD Construct in Ravels. De buit bedraagt opnieuw enkele duizenden euro's aan vooral kettingzagen. "Die daders hebben duidelijk een zwarte markt gevonden", zuchten de zaakvoerders.

Een viertal inbrekers drong eind juli al binnen bij BD Construct, een metaalconstructiebedrijf en winkel voor de doe-het-zelver aan de Kanaaldijk. De daders probeerden toen eerst langs een dakkoepel binnen te geraken, maar maakten uiteindelijk een gat in de muur van metalen platen. Om de sensoren te vermijden, slopen ze over de grond naar het rek met kettingzagen. Alle samen namen ze voor meer dan 10.000 euro mee. Naast een tiental kettingzagen van Stihl ging het om een aantal heggenscharen en kleiner werkmateriaal zoals elektrische schroevendraaiers. Die buit is nog spoorloos. Dinsdagnacht was het opnieuw prijs. "Maar deze keer sloegen ze direct toe aan de kant waar ze 'moesten' zijn", vertellen vader en zoon Dirk en Maarten Bax. De inbrekers maakten immers een gat in de zijmuur aan de andere kant van het gebouw. "Wij twijfelen er niet aan dat het dezelfde daders waren als drie weken geleden. Ze waren met vier. Dit keer waren ze wel te zien op de camerabeelden. Ze hadden wel aan de camera gedraaid, maar niet goed genoeg. Wel droegen ze bivakmutsen over hun hoofden. Ze zijn dus niet te herkennen."





Twee minuten

Drie weken geleden trad het alarm niet in werking en namen de inbrekers uren de tijd om hun slag te slaan. Nu zijn ze sneller te werk gegaan. "Op de beelden is duidelijk te zien dat ze hooguit twee minuten zijn binnen geweest", vertelt Dirk Bax. "Ze wilden enkel de kettingzagen, want andere en duurdere toestellen, zoals een grote tegelsnijder, hebben ze gewoon laten staan. Het is duidelijk dat de daders er een zwarte markt voor gevonden hebben. Ergens ook logisch, want een kettingzaag kan je aan iedereen kwijt. De andere toestellen zijn vooral voor professionelen. Uiteindelijk hebben ze er maar vijf meegenomen. Het rek stond ook nog altijd niet vol met kettingzagen na de vorige diefstal. We hadden het nog niet kunnen aanvullen."





Sociale controle

Vader en zoon Bax willen nu opnieuw extra maatregelen nemen om inbraken in de toekomst te vermijden. "En we zullen er best ook maar rekening mee houden in de plannen voor de uitbreiding van ons bedrijf, zeker?", vraagt vader Bax zich af. "We zullen de zaak volgend jaar groter maken. De winkel verhuist dan naar de voorkant van het terrein en achteraan komen dan magazijn en werkplaats. Er komt ook een conciërgewoning. Dat zal misschien al heel wat verschil uitmaken, want dan is er sowieso meer sociale controle. In elk geval: het mag ophouden nu."