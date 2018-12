“Ik verkoos dwarsfluit, maar het werd viool” YBT-winnares Sarah Bayens wil jongeren overtuigen van klassieke muziek Jef Van Nooten

18 december 2018

14u33 0 Ravels Sarah Bayens (18) uit Ravels heeft een missie: jonge mensen overtuigen hoe mooi klassieke muziek is. Zaterdagavond won ze met haar viool de prestigieuze muziekwedstrijd ‘Young Belgian Talent’. Sarah is meer dan ooit overtuigd dat ze van klassieke muziek haar beroep wil maken.

Maandag kon u lezen dat de 18-jarige Sarah Bayens uit Ravels de wedstrijd ‘Young Belgian Talent’ had gewonnen. De wedstrijd wordt driejaarlijks georganiseerd en geldt in ons land als de belangrijkste competitie voor jonge musici die een internationale solocarrière nastreven. Veel tijd om te genieten van haar overwinning heeft Sarah niet. Ze is weeral volop bezig met examens. Dinsdag legde ze haar examen ‘kamermuziek’ af aan het Conservatorium in Brussel.

Sarah schitterde tijdens de Young Belgian Talent-wedstrijd met haar viool, maar bij dat instrument is ze eerder toevallig uitgekomen. Eigenlijk wilde Sarah als kind liever dwarsfluit leren spelen, net zoals haar mama. “Mijn mama is heel muzikaal. Ze geeft vroeger piano en dwarsfluit gespeeld. Ook mijn oudere zus heeft als kind voor dwarsfluit gekozen. Ik wilde dat ook. Maar omdat er maar anderhalf jaar verschil zit tussen mij en mijn zus, wilde mijn mama niet dat ik hetzelfde instrument zou doen. Door mij een ander instrument te laten kiezen, hoopte ze dat het niet competitief zou worden. Want dan zouden we ons misschien niet op ons gemak voelen”, blikt Sarah terug naar het moment dat ze een instrument koos. “Het is dus viool geworden, en nu ben ik heel blij met die keuze. Ik had niks anders meer willen doen.”

Sarah begon viool te spelen toen ze 5 of 6 jaar was. Na een eerste kennismaking met muziek ging ze al snel de Suzuki-methode volgen bij Koen Rens in Turnhout. Daar werd de kiem gelegd van haar talent. “Intussen ben ik minstens 4 uur per dag bezig met muziek, soms ook meer. Nu is dat mogelijk, omdat ik op het Koninklijk Conservatorium in Brussel zit. Maar vroeger als kind was het niet altijd evident om muziek te combineren met de school. Ik volgde Grieks-Latijn, hetgeen gepaard ging met veel werk. En mama heeft vanaf het begin gezegd dat de viool maar een hobby was, dat de school belangrijker was. Voordat ik naar het Conservatorium ging, heb ik dus nooit meer dan 1 uur per dag geoefend. Als compensatie probeerde ik wel èlke dag te oefenen.”

Zeven jaar geleden startte Sarah ook met piano, al is ze nu voorlopig geen pianolessen meer aan het volgen om zich volledig te focussen op haar viool. Met de hulp van dat instrument wil ze andere jonge mensen overtuigen hoe mooi klassieke muziek kan zijn. Mogelijk schakelt ze daar binnenkort YouTube voor in. “In tegenstelling tot enkele andere kandidaten aan de wedstrijd, stond er van mij nog niks op YouTube. Daarom moest ik bij de inschrijving van ‘Young Belgian Talent’ niet alleen een motivatiebrief schrijven, maar ook een filmpje bezorgen. Mogelijk zal ik mijn werk in de toekomst wel op YouTube plaatsen. Maar al wat ik daar op zet, moet dan wel van de hoogste kwaliteit zijn. Ik ben het nog aan het bekijken, maar ik sta er alleszins meer voor open dan vroeger.”

Door de overwinning van Sarah ligt de weg naar een internationale carrière meer dan ooit open voor haar. “Met klassieke muziek kan je veel doen. Ik probeer me nu op verschillende vlakken te specialiseren. Zo speel ik in orkesten, onlangs ben ik als concertmeester van een nieuw jeugdorkest geselecteerd, … Maar ook voor kamermuziek en solo probeer ik me te verbreden. Dan zullen we nadien wel zien welke kansen ik krijg. Ik weet op dit moment nog niet wat mijn hoofdjob zal worden in de muziek”, besluit de violiste.