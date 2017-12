"Geweldig om samen zonder angst over straat te kunnen gaan" De warmste verhalen van 2017 | MOSTAFA ATTA MAG VOORLOPIG BIJ VRIENDIN EN ZOONTJE WONEN JEF VAN NOOTEN

02u27 0 Foto Ton Wiggenraad Kelly Prince, Mostafa Atta en Younes. Mostafa verblijft nu legaal in België. Ravels Kelly Prince (31) en haar partner Mostafa Atta (28) uit Ravels genieten volop van deze eindejaarsperiode. Een onverwachte meevaller, want enkele maanden geleden dreigde Mostafa nog de geboorte van zijn zoon te moeten missen. Omdat hij illegaal in ons land verbleef en het bevel had gekregen terug te keren naar Irak . "Hij heeft nu een tijdelijke vergunning. In februari weten we of hij de definitief mag blijven", glundert Kelly Prince.

Zeven en een halve maand was Kelly Prince uit Ravels zwanger toen we haar in mei interviewden. Het zag er toen naar uit dat ze anderhalve maand later haar zoontje alleen op de wereld zou moeten zetten. Mostafa Atta, een Irakees met wie Kelly sinds februari 2015 een relatie heeft, had van de dienst Vreemdelingenzaken het bevel gekregen het land te verlaten. Mostafa verloor in de jaren 90 zijn zus, grootouders, een tante en vijf neven en nichten bij een bombardement in Irak. Zijn ouders, broer en een andere zus wonen in Nederland. In 2008 kwam hij in het kader van een gezinshereniging naar Nederland. In 2012 liep zijn verblijfsvergunning af. Hij vroeg asiel aan, maar dat is eind vorig jaar definitief geweigerd. Omdat het inreisverbod van twee jaar dat hij in Nederland kreeg opgelegd ook voor ons land geldt, verbleef hij illegaal in België.





Mostafa kreeg enkele dagen om zelf naar Irak terug te keren. Als hij dat niet deed, zou hij opgepakt worden en zou hij gedwongen op het vliegtuig naar Irak worden gezet. "Even heb ik overwogen om mee naar Irak te gaan. Maar Mostafa heeft daar niemand meer. Zijn hele familie woont in Nederland. Hij zal in Irak op straat belanden. In mijn situatie, hoogzwanger, is dat geen optie", vertelde Kelly in mei.





RV

Thuis opgesloten

Kelly en Mostafa wilden zich niet zomaar laten scheiden. Ze zouden alle juridische procedures uitputten. In afwachting sloot Mostafa zich thuis op. Hij kwam amper het huis uit. Om te voorkomen dat hij bij een toevallige politiecontrole zou worden opgepakt en het land zou worden uitgezet. Op die manier slaagde hij er in om op 19 juli, de dag dat zoontje Younes is geboren, nog altijd in de Kempen te zijn. Hij kon zelfs de geboorte bijwonen in het ziekenhuis in Turnhout. Toch was de nachtmerrie nog niet voorbij, want een paar weken later stond de politie aan de deur. Kelly weigerde open te doen.





Alle inspanningen om toch in België blijven, zijn geen maat voor niks geweest. Intussen verblijft Mostafa legaal in ons land. In oktober kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning toegekend. Zo'n vergunning had hij wellicht nooit gekregen als hij naar Irak was teruggekeerd. "De tijdelijke vergunning die hij gekregen heeft, loopt tot februari. Dan krijgen we te horen of hij definitief mag blijven, dan wel dat hij alsnog terug naar Irak moet. Onze advocaat schat de kans wel hoog in dat hij definitief zal mogen blijven, anders hadden ze hem deze tijdelijke vergunning niet gegeven."





Na maanden van onzekerheid en angst kwam de tijdelijke vergunning voor Mostafa als een verrassing. Kelly en haar vriend hadden de hoop bijna opgegeven. "Toen hij die vergunning in oktober ontving, hadden we dat eerst niet eens in de gaten", blikt Kelly Prince terug. "Onze advocaat was met ons mee gegaan naar het gemeentehuis. We moesten er allerlei papieren ondertekenen. Toen we weer buiten kwamen, zei de advocaat tegen Mostafa: proficiat, nu ben je legaal. Wij dachten: Huh? Wat? Het drong niet meteen bij ons door. Toen we het ons uiteindelijk toch realiseerden, waren we dolgelukkig."





Kelly en Mostafa herinneren zich nog perfect welk gevoel bij hen overheerste toen ze vernamen dat Mostafa tijdelijk legaal in ons land verblijft. "We vonden het geweldig om voortaan zonder angst over straat te kunnen lopen. Voordien ging dat niet. Mostafa kon bij iedere toevallige politiecontrole opgepakt worden en het land worden uitgezet. Daar hebben we echt schrik voor gehad. Dankzij de tijdelijke vergunning kan hij nu ook werken in ons land. Hij heeft reeds een aantal weken gewerkt via interimarbeid. Na vijf weken was die klus geklaard en eindigde ook het interimcontract. Hij is al volop ander werk aan het zoeken."





Dankzij de tijdelijke vergunning die Mostafa sinds oktober heeft, kan hij volop genieten van zijn zoontje Younes. De jongen is intussen vijf maanden oud. "We kunnen eindelijk gaan wandelen met ons drietjes, en kunnen voortaan overal naar toe. En dat doen we ook. We hebben heel wat verloren tijd in te halen. Het is echt fijn. We moeten er nu van genieten. Want ondanks het optimisme van onze advocaat, blijven we er rekening mee houden dat het nog fout kan gaan. Het worden nog enkele spannende weken tot aan de definitieve beslissing."





Veel steun

Kelly en Mostafa hopen vurig dat de tijdelijke vergunning in februari wordt omgezet in een definitieve vergunning. Dan kunnen ze voorgoed deze moeilijke periode achter zich laten. "Het is een slopend periode geweest. Zeker toen ik zwanger was, omdat je dan heel emotioneel bent. Op een bepaald moment moelst er niet veel meer bijkomen, anders had ik het niet langer kunnen trekken. Dan was ik er aan onderdoor gegaan. Ook voor Mostafa was het een erg zware periode. Vooral de onzekerheid woog zwaar. Hij wilde gewoon een antwoord: een duidelijke ja of een duidelijk nee", besluit Kelly. "Dat onze relatie die moeilijke periode overwonnen heeft, bewijst dat het echte liefde is. We hebben er alles aan gedaan om elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen. En ook van onze familie hebben we veel steun gekregen", benadrukt Kelly.





"Plannen voor een tweede kindje hebben we voorlopig niet. We willen eerst volop genieten van ons eerste zoontje. Dat is al een zware job genoeg. En dan bekijken we later we of er nog een broertje of een zusje bijkomt. Eerst rustig genieten met z'n drietjes."