Zelfs uit de VS komen ze bij ons oefenen CAMPUS VESTA DECOR VOOR INTERNATIONALE ANTITERREUROPLEIDING KRISTOF DE CNODDER

06 juni 2018

02u48 0 Ranst Campus Vesta in Emblem is deze week het decor voor Cops 2018. Dat is een internationale antiterreuropleiding met daaraan verbonden een wedstrijdelement. Coördinator Olivier Max loodst u aan de hand van enkele cijfers doorheen het evenement.

25:

Zo veel verschillende nationaliteiten zijn er deze week vertegenwoordigd in Campus Vesta, het provinciale opleidingscentrum voor de hulpdiensten. "Elk jaar organiseert de internationale politievakbond IPA in een ander land een soortgelijk event", opent Olivier Max van Campus Vesta. "Deze keer werden wij uitgekozen als gastheer en da's natuurlijk een hele eer. Tot en met donderdag hebben we 96 agenten uit 25 verschillende landen over de vloer. Er zijn zelfs mensen speciaal uit de Verenigde Staten overgevlogen. Oorspronkelijk was er ook een delegatie uit Kenia voorzien, maar die haakte in laatste instantie om een onbekende reden af." Overigens zitten er bij de deelnemers ongeveer tien vrouwen.





6:

Zo veel workshops krijgen de aanwezige agenten voorgeschoteld. "Zaken als 'schieten van op kleine afstand', 'het onschadelijk maken van een belager met een mes' en 'eerste hulp in gevaarlijke situaties' komen aan bod", gaat Olivier Max verder.





"Op het einde van de opleiding zal iedereen elke workshop hebben doorlopen. We houden ook steeds enkele proeven om te zien wie de 'leerstof' het best onder de knie kreeg. Aan het slot van de week worden de individuele winnaars gehuldigd. Een landenklassement is er niet, maar toch levert dat competitie-element wat extra animo op."





15:

Zo veel tenten kocht Campus Vesta aan om de gasten tijdelijk te huisvesten. Die tenten werden opgesteld in een hangar op de campus. "Elke avond krijgen de aanwezigen de gelegenheid om daar te verbroederen", zegt Olivier Max. "We hebben ook een pop-upcafé ingericht waar er kan worden genetwerkt. Verschillenden Belgische deelnemers blijven zelfs hier overnachten om op te gaan in de sfeer. De tenten komen later nog van pas. Volgend jaar willen we een soortgelijk evenement op poten zetten voor brandweer en ambulance."





600:

Zo'n 600 euro bedraagt de inschrijvingsprijs per kop. "In dat bedrag zitten overnachtingen, eten en drinken en alle opleidingen vervat", legt Olivier Max uit. "De meeste aanwezigen krijgen de deelnamekost terugbetaald door het korps. Toch zijn er ook enkelingen die dit bedrag uit eigen zak betalen omdat hun eenheid er geen budget voor had. Het feit dat er mensen hiertoe bereid zijn, geeft aan dat deze opleiding hoog staat aangeschreven."