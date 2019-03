Zangeres Eveline Cannoot komt naar Jaarmarktfeesten Ewelina Verhulst

30 maart 2019

14u25 0 Ranst Op zaterdag 7 september zal zangeres Eveline Cannoot optreden op de vierde editie van de kinderrommelmarkt in Broechem. Ze is onder meer bekend aan haar deelname van ‘Star Academy’ op VTM en is sinds 2014 ook een vast gezicht op MENT TV.

Op de kinderrommelmarkt tijdens de Jaarmarktfeesten van Broechem zal Eveline Cannoot te zien zijn op het podium. In samenwerking met Udo Mechels en Sabine Tiels bereikte ze met nummers zoals ‘Adrenaline’ en ‘Hartslag’ de hitlijsten op de radio in de zomer van 2018.

Haar carrière begon in 2005 met haar deelname aan het programma ‘Star Academy' op VTM. Later trad ze met zanger Filip D’haeze op. In 2009 sloeg ze haar eigen weg in en sinds 2014 is ze een vast gezicht op MENT TV.