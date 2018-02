Zanger Murphy Munro voor het eerst met band 16 februari 2018

De Broechemse singer-songwriter Murphy Munro (in het dagelijkse leven de 34-jarige leraar zedenleer Nick Martinet) beleeft vanavond een primeur. Na twee jaar solo op de planken te hebben gestaan laat Murphy Munro zich nu voor het eerst omringen door een begeleidingsband. Drummer Tom Maes, gitarist Steven De Weirdt en bassist Philippe Oorts gaan Murphy Munro straks begeleiden bij een optreden in Lo Pétillante in Broechem. Volgens Nick Martinet wordt zijn muziek nu 'rijker'. Het debuutconcert van Murphy Munro en band is gratis bij te wonen. Het adres van de zaal is Antwerpsesteenweg 98 in Broechem. De deuren gaan open om 19 uur. (KDC)