Woonzorgcentrum Czagani krijgt 10.431 euro

Woonzorgcentrum Czagani uit Broechem is één van de vele goede doelen die 'in de prijzen vielen' bij de Warmste Week van Studio Brussel. Verschillende acties leverden 10.431,85 euro op. Met de opbrengst zal voor de bewoners van Czagani een duofiets of rolstoelfiets worden aangeschaft, zodat ze samen met een begeleider er op uit kunnen trekken. Overigens liepen enkele acties ten voordele van Czagani nog even door. Op oudejaarsdag was er in de Broechemse basisschool De Sleutel een evenement met nieuwjaarszangers. Voor elk kind dat er kwam zingen schenkt De Sleutel één euro aan het woonzorgcentrum.





(KDC)