Winterwandeling

Toerisme Ranst organiseert op zondag 28 januari een wandeling onder het thema 'Beleef Ranst in de winter'. De uitgestippelde wandelroute is 8,5 kilometer lang en begint aan het lokaal van Okra, in de Valkenlaan. Wandelaars kunnen tussen 13 en 15 uur vertrekken. Onderweg kan je genieten van proevertjes uit de streek. Deelname kost vijf euro per persoon. Er is ook een mogelijkheid om achteraf een driegangenmenu te eten tegen de prijs van achttien euro. Wie voor het menu gaat, dient wel voor 18 januari in te schrijven via www.ranst.be. (KDC)