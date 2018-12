Windstoot blaast wiek van molen aan flarden Kristof De Cnodder

11 december 2018

18u29 0

De windmolen in het centrum van Oelegem (Ranst) staat er dezer dagen een beetje ‘kaduuk’ bij. Een krachtige rukwind beschadigde zondag één van de vier wieken.

De felle wind die afgelopen weekend voelbaar was in de streek heeft dus voor schade gezorgd in Oelegem. Een windstoot blies zelfs een wiek van de plaatselijke windmolen aan flarden. De wiekstokken en het zeildoek vlogen tot op het nabijgelegen kerkhof, maar gelukkig raakte niemand gewond.

De molen is nu voorlopig buiten gebruik. De heemkundige kring die het stukje erfgoed beheert, raamt de kosten voor een herstelling op zowat 25.000 euro. De heemkring zal nu een subsidiedossier opstellen dat wordt ingediend bij de gemeente Ranst en de dienst Monumenten en Landschappen.