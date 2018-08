Wendy tovert pizzeria om in frituur 23 augustus 2018

02u40 0

Het voormalige Italiaanse restaurant La Fattoria heeft een grondige make-over ondergaan. Sinds kort is Frituur Wendy in het pand aan de Liersesteenweg gevestigd. Naast frieten zijn hamburgers de specialiteit van het huis.





De uit Oost-Vlaanderen afkomstige Wendy Van De Walle baatte de voorbije twee jaar al een frituur uit in Kessel-Statie. Recent verhuisde ze dus naar buurdorp Emblem, waar ze de vroegere pizzeria La Fattoria grondig verbouwde. "In Kessel huurde ik iets, terwijl ik dit gebouw kon kopen. Dat vond ik interessanter. Bovendien heb ik op mijn nieuwe stek véél meer plaats", legt Wendy uit. "Nu kan er in mijn zaak vijftig man zitten, tegenover acht man vroeger."





Huisgemaakt stoofvlees

Hoewel Wendy pas begin augustus verhuisde, zat haar frituur al een paar keer goed vol. "Mijn partner Wim - die meehelpt - en ik hadden een rustige aanloop voor ogen, maar het was al meteen behoorlijk druk", lacht Wendy. "Heel wat klanten uit Kessel verhuisden trouwens gewoon mee. Naast mijn frietjes sta ik gekend om mijn huisgemaakt stoofvlees en voor mijn op plaat gebakken, verse hamburgers. Ik heb zelf een aantal speciale burgers bedacht. Vooral de Speckneck en de Crazy Chicken zijn hier bijzonder in trek. Verder overweeg ik om over een paar maanden ook steaks op de menukaart te zetten." (KDC)