Weinig punten op agenda van gemeenteraad

Op de website van de gemeente Ranst verscheen gisteren de dagorde voor de gemeenteraadszitting van 22 januari. Opvallend: de meerderheid agendeerde slechts vier punten, en dat zijn dan eigenlijk ook nog eens allemaal formaliteiten. "Ik heb in al die jaren nooit meegemaakt dat het er zo weinig waren, maar we kunnen ook niet zomaar punten bij verzinnen", reageert burgemeester Lode Hofmans (Open VLD). "Of we dan niet hebben overwogen om de zitting van januari te schrappen? Nee, want wettelijk moeten we tien keer per jaar vergaderen en anders moesten we in een andere maand er weer een vergadering tussen proppen. Bovendien willen we de raadsleden van de oppositie de kans geven om hun bijkomende punten te agenderen." De fractie van Groen diende overigens intussen vijf extra punten in. Verwachting is dat ook de N-VA nog wel met iets op de proppen zal komen. Maar dan nog lijkt het een eerder korte raadszitting te gaan worden. (KDC)