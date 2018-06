Wegenwerken Schawijkstraat 16 juni 2018

Nu maandag starten in de Ranstse Schawijkstraat onderhoudswerken aan het wegdek. Een aannemer zal vanaf de verkeersdrempel aan de Vinkenstraat tot aan het kruispunt met de Wijnegembaan een nieuwe asfaltlaag leggen.





Ook worden op verschillende plaatsen de goot en de boordstenen hersteld. De werken zullen normaal een dag of tien duren. In tussentijd is er een omleiding voorzien. (KDC)