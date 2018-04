Wegen- en rioleringswerken goedgekeurd 26 april 2018

02u50 0

De gemeenteraad van Ranst heeft het licht op groen gezet voor wegen- en rioleringsprojecten op drie plaatsen in de gemeente. Het gaat om de cluster Mollentstraat/Nauwelaershoeven/Steenweg op het Fort (in deeldorp Broechem), de Rubenslaan (eveneens in Broechem) en Heesterbos (in Oelegem). Daar waar er nog bovengrondse elektriciteitsleidingen zijn, zullen die in één moeite onder de grond worden gebracht. Aan de Mollenstraat kan - als alles wat meezit - eind dit jaar al worden begonnen. "In de Rubenslaan en Heesterbos zal de opstart normaal iets langer op zich laten wachten", zegt Ransts schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V). "Daar zal aan enkele omwonenden worden gevraagd om een stukje grond af te staan, zodat er voldoende ruimte kan worden gecreëerd voor de aanpassingen. Maar die procedure kost dus wat meer tijd." (KDC)