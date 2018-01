Wagen vat vuur op E34 29 januari 2018

Een auto op de E34 is zaterdagavond volledig uitgebrand, vlak voor de afrit Oelegem. "De bestuurder heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen en heeft zelf de hulpdiensten kunnen verwittigen vanop de pechstrook. Daar vatte de wagen om een onbekende reden vuur maar we gaan er vanuit dat het gaat om een mechanische fout. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en de wagen werd getakeld", vertelt Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie. Er raakte niemand gewond bij het incident. (NBA)