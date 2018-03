Vorstjensweg krijgt riolering 29 maart 2018

De Vorstjensweg - een doodlopende straat in Broechem (Ranst) - zal binnen afzienbare tijd worden voorzien van riolering. Dat heeft de Ranste gemeenteraad beslist. Er zal ook een afvoer voor regenwater worden voorzien. "Nu stond bij zware regenval de straat soms blank", zegt schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V). "In één moeite zullen we ook het wegdek vernieuwen." Over een afstand van een paar honderd meter komt er nieuw asfalt. (KDC)