Volksspelen voor jong en oud 25 augustus 2018

In Ranst staat dit weekend de jaarlijkse kermis op het programma. Traditiegetrouw zijn daar ook volksspelen aan gekoppeld. Kinderen tot 15 jaar kunnen vandaag vanaf 10 uur voor allerlei proeven terecht op de speelplaats van basisschool De Knipoog. Elke deelnemer krijgt sowieso een prijs. 's Avonds kunnen de volwassenen meedoen aan de herbergslalom. Inschrijven kan vanaf 19 uur in café Gildenhuis. Maandag is er dan deel twee van de volksspelen voor volwassenen. De start wordt om 15 uur gegeven in café Solsleutel. (KDC)