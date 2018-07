Vleermuizennacht in fort 28 juli 2018

De vzw Natuur 2000 organiseert op zaterdag 18 augustus de Vleermuizennacht in het Fort van Oelegem. In het fort verblijven in de winter meer dan 1.300 vleermuizen, maar ook in de zomer is er veel activiteit, want dan komen vleermuizen boven de fortgracht jagen op insecten. Tijdens de Vleermuizennacht kunnen geïnteresseerden dat schouwspel van nabij bekijken, met deskundige uitleg van een gids. Er is ook een rondleiding voorzien in het fort. De fortgidsen verwachten bezoekers tegen 20.30 uur op de brug voor het fort (Goorstraat 19). Wie wil deelnemen, stuurt vooraf best een mail naar info@fortoelegem.be. De dag zelf dienen deelnemers waterdicht schoeisel, een zaklamp en een warme trui mee te brengen. De prijs bedraagt zes euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen. (KDC)