Vlaanderen fluit gemeente terug over Broechemlei Uitbreiding bebouwde kom mag niet Kristof De Cnodder

22 november 2018

De gemeenteraad van Ranst besliste eind juni om de bebouwde kom aan de Broechemlei met een paar honderd meter uit te breiden. De Vlaamse overheid floot die beslissing nu echter terug.

Voor de zomer besliste de gemeente Ranst om in de Broechemlei de bebouwde kom met zo’n driehonderd uit te breiden en dit op vraag van de bewoners. “In het stuk Broechemlei in kwestie werden de laatste jaren heel wat woningen bij gebouwd. Veel van de bewoners gaan met hun auto achterwaarts de baan op. In die zin leek het ons veiliger om de snelheid op die locatie terug te brengen van 70 naar 50 kilometer per uur”, aldus schepen van Verkeer Tine Muyshondt (CD&V).

Hoewel de Broechemlei een gewestweg (N116) is, maakte het gemeentebestuur zich sterk dat men de aanpassing kon verkocht krijgen aan de Vlaamse overheid. Dat blijkt nu niet het geval. Vlaanderen vindt dat het betreffende stuk straat niet het uitzicht heeft van een bebouwde kom. “Vreemd”, vindt schepen Muyshondt. “Misschien baseerde zich wel op een versie van Google Streetview van enkele jaren geleden. Het is een spijtige beslissing, maar we moeten het er mee doen.”