Victor Hofmans meteen op de afspraak met goud op 200m

Victor Hofmans heeft zijn indoorseizoen sterk geopend op het PK indoor in Gent. Hij keerde huiswaarts met een zilveren medaille op de 60m en een gouden medaille op de 200m. Bij de vrouwen veroverde Elise Mehuys de spurtdubbel (60m en 200m).

ATLETIEK PK INDOOR

In de 60m-finale knalde Hofmans naar zilver in 7''01 achter winnaar Kobe Vleminckx (6''82). In de 200m-finale liep hij autoritair naar de titel in 21''85. De nummers twee (Jan De Kinder met zilver in 22''37) en drie (Dylan Calluy met brons in 22''58) stonden niet op de foto. Nochtans begon Hofmans met een bang hartje aan zijn PK.





"Vanochtend had ik echt geen goed gevoel. Ik voelde me een beetje ziekjes en was zelfs wat draaierig", legde hij uit. "Maar mijn tijden viel nog mee. Vooral omdat ik op dit moment nog niet veel op pure snelheid getraind heb. Ik had nog maar drie snelheidstrainingen in de benen. Tegen Kobe viel echt niets te doen op de 60m. Hij liep een hele sterke tijd. Dat was mooi op te zien", loofde hij zijn concurrent. "In de 200m kon ik heel gecontroleerd lopen. In tegenstelling tot de vorige jaren voelde ik in de laatste 50m niet echt de verzuring opkomen. Daaruit blijkt dat mijn spurtuithouding perfect zit. Het is nu een kwestie van de snelheid erin te krijgen. Vorig jaar opende ik met 22''11 op het PK. Nu ben ik toch een stuk sneller. Dat opent perspectieven voor de rest van het seizoen. Ik ben heel content over mijn opener", stelde de Belgisch vicekampioen 200m.





De Oelegemnaar wil zijn tijden deze winter nog verder aanscherpen. "De eerstvolgende doelen worden nu het VK eind januari en de IFAM in februari waar we met OLSE Merksem ook een degelijk ploegje willen vormen op het BK 4x200m (dat samen met de IFAM plaatsvindt, red.). Dit seizoen zou ik toch naar die 21'50 willen kruipen. Ik sluit ook niet uit dat ik dit jaar ook een of meerdere buitenlandse indoormeetings meepik."





Bij de vrouwen verbaasde Elise Mehuys zichzelf met toptijden op de 60m (7''50) en de 200m (24''28). Twee keer een dik persoonlijk record. "Ik ben toch wel geschrokken van mijn tijd op de 60m", bekende de 22-jarige spurtser. "Ik had van de 60m wel een doel gemaakt en ik had ook veel op snelheid getraind. Maar dat ik mijn record zo sterk, met bijna twee tienden, zou verbeteren, had ik niet gedacht." (BSE)