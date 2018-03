Verbouwing voor technische dienst start in mei 29 maart 2018

Vanaf mei zullen twee voormalige militaire loodsen in de Van Den Nestlaan in Broechem (Ranst) worden omgebouwd tot lokalen voor de gemeentelijke technische dienst. Na jaren van voorbereidend werk is de start nu nabij. "Eind 2019, begin 2020 hopen we effectief te kunnen verhuizen", zegt schepen Roel Vermeesch (Open Vld). "De huidige gebouwen van de technische dienst - op Campus Vesta - worden later verkocht. Op die locatie is KMO-activiteit mogelijk." Voor de renovatie is al langer zo'n 3,5 miljoen euro gereserveerd. Tijdens de recentste gemeenteraadszitting werd er gedebatteerd over de omgevingsweken rond de loodsen, die apart worden aanbesteed. N-VA had moeite met het feit dat daar aanvankelijk slechts 356 000 euro voor was uitgetrokken, terwijl de enige geïnteresseerde aannemer minstens 620.000 euro wou voor de klus. "Een wel erg foute inschatting", aldus raadslid Johan De Ryck. Het schepencollege besloot intussen om enkele zaken (zoals een fietsenstalling en afrastering) te schrappen en later apart aan te kopen. (KDC)