Verbouwing militaire loodsen gestart TECHNISCHE DIENST EN DEEL ADMINISTRATIE VERHUIZEN TEGEN 2020 KRISTOF DE CNODDER

28 april 2018

02u46 0 Ranst Ranst start volgende week met het verbouwen van twee voormalige militaire loodsen in de Van Den Nestlaan. Bedoeling is om er tegen 2020 de technische dienst en een deel van de administratie onder te brengen. "De oude militaire look wordt zo veel mogelijk behouden", zegt schepen Roel Vermeesch (Open Vld).

Er gingen jaren van plannen en voorbereiden aan vooraf, maar nu wordt op de voormalige Britse legerbasis in deelgemeente Broechem eindelijk begonnen met het renoveren van twee leegstaande loodsen van ongeveer zestig jaar oud. De gemeente Ranst - die de gebouwen jaren geleden aankocht - wil er een aantal van zijn diensten in onderbrengen.





"De meeste plaats zal worden ingenomen door de technische dienst", vertelt schepen van Gebouwen Vermeesch. "We voorzien opslagruimte, maar ook ateliers voor onze schilders en schrijnwerkers. Nu zit onze technische dienst nog op Campus Vesta, maar het moment is er om te verhuizen naar een grotere en beter uitgeruste stek. De huidige gebouwen willen we op termijn verkopen."





Kantoren

In de Van Den Nestlaan zullen trouwens ook kantoren worden voorzien. "De administratie van de technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening en milieu komen naar hier, net als het gemeentelijke archief", geeft Roel Vermeesch nog aan. "Er is ook een plaats voorzien die dienst zou kunnen doen als raadszaal voor de gemeenteraad. Het zou dus kunnen dat de gemeenteraad op termijn naar hier verhuist. Eventueel bestaat zelfs de optie dat ooit alle diensten in de Van Den Nestlaan worden ondergebracht. Maar dat zijn zaken die in een latere legislatuur moeten worden bekeken."





Zo ver zijn we nog lang niet, want eerst dient er nog flink te worden verbouwd. Die werken zullen naar schatting bijna twee jaar duren en zo'n vier miljoen euro kosten. Was het dan niet sneller en goedkoper om de bestaande loodsen plat te gooien en een nieuwbouw te plaatsen?





"Ten eerste mag dat niet volgens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat in 2010 werd opgesteld. Ten tweede vinden we dat deze site een bepaalde erfgoedwaarde heeft en die willen we respecteren", legt Vermeesch uit. "Een belangrijke ingreep wordt het vervangen van het dak, want het huidige dak heeft zijn beste tijd gehad en bevat asbest. Verder moet er onder andere extra isolatie worden voorzien en komt er aan de zijkant van één van de loodsen een bezoekersingang. We gaan er alles aan doen om de originele militaire look zo goed mogelijk te bewaren."





Ten slotte is het leuk om weten dat in de inkomhal voor het publiek een kunstwerk komt te staan van de Ranstse kunstenares Veronique Van Asch. Het werk bestaat uit een keramieken klaprozen die elke bezoeker zullen doen herinneren aan de waanzin van de Eerste Wereldoorlog. "In dit kader zal het werk zeker passen", besluit Vermeesch.