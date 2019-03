Veranderingen in Speelplein Ranst: “We moeten de kwaliteit van begeleiding en de veiligheid van kinderen garanderen” Ouders klagen over nieuwe maatregels in speelpleinwerking Ewelina Verhulst

04 maart 2019

15u27 0 Ranst Speelplein Ranst die in de gemeentelijke basisschool De Knipoog zit, maakt bekend dat er grote veranderingen zullen zijn voor de komende paas- en zomervakantie. Dat werd vorige week beslist op de college-beslissing. “We moesten maatregels nemen om van Speelplein Ranst een leefbare plek te blijven maken”, zegt jeugdconsulent Stefan Oorts.

Veranderingen in Speelplein Ranst zorgen voor heel wat ophef. Dat wordt door verschillende ouders duidelijk geuit op de Facebookpagina van “Ge Za van Ranst Age...”. Vele ouders zijn het er niet mee eens dat de speelpleinwerking nu werkt met digitale voorinschrijvingen: een maand op voorhand kunnen ze hun kind(eren) laten inschrijven. Zo reageren verschillende ouders dat het nieuwe systeem in het nadeel ligt voor de werkende mens. Volgens hen kan de opvang van hun kind(eren) met dit systeem niet meer gegarandeerd worden. Veel ouders zitten met variabele werkuren en weten dus nooit of hun kind daadwerkelijk naar speelpleinen moet. Het is dan echt geldverspilling, klinkt het. Voor veel ouders was het vorig systeem beter en zorgde eveneens voor minder stress. Vorige zomer nog kon elke ouder hun kind op de dag zelf inschrijven. Volgens jeugdconsulent Stefan Oorts hoeven de ouders zeker niet te panikeren. “Sommige ouders dachten dat er Tomorrowland-toestanden waren, maar er zijn echt nog genoeg plaatsen over. De paasvakantie is altijd iets rustiger dan de zomervakantie. Ze kunnen hun kind(eren) nog altijd digitaal inschrijven tot en met 15 maart 2019.”

Verhoging tarief

Tijdens de college-beslissing werd er ook beslist dat het tarief per dag verhoogt naar 8 euro per kind per dag. Ook werd er gekeken naar ouders die hulp krijgen via het OCMW. Zij betalen 4 euro per kind per dag. “We hebben de vergelijking gemaakt met de omliggende speelpleinen en dan bekeken wat wij aanbieden voor die prijs. Als je dan weet dat de voor- en nabewaking en het vieruurtje inbegrepen is, leek ons dat een zeer schappelijke prijs.” De inkomsten van Speelplein Ranst gaan naar de gemeente voor komende projecten, al dan niet voor de jeugddienst.

Maximum 150 kinderen per dag

Ook zijn er veranderingen over de capaciteit van Speelplein Ranst. Voor komende paas- en zomervakantie zijn er nog maar 150 kinderen per dag welkom. Er is dus plaats voor 75 kleuters en 75 lagere schoolkinderen. Speelplein Ranst moest maatregels nemen omdat het in het verleden al werd geconfronteerd met een tekort aan monitoren. De speelpleinwerking zit ook met een beperkte locatie in de gemeentelijke basisschool De Knipoog. “Het feit dat we een tekort aan begeleiding hebben en het veel te kort dag was om onze locatie uit te breiden, maakt dat we toch wel maatregels moesten nemen om de kwaliteit van begeleiding en de veiligheid van de kinderen te garanderen”, zegt Oorts.

Tekort aan monitors

Jeugddienst Ranst merkt dat het niet eenvoudig is om monitoren te vinden die hun vrije tijd in kinderen willen steken. Als vrijwilliger of hulpmonitor verdien je maar 32 euro per dag. Als hoofdanimator krijg je ongeveer 11 euro per uur, dus dat is via het normaal studententarief. “Jongeren hebben veel meer mogelijkheden om geld te kunnen verdienen, maar we proberen de vakantiejob als monitor toch zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat is ons vorige zomer ook aardig gelukt. We konden toen rekenen op ongeveer 90 monitoren, maar dat wordt wel elk jaar moeilijker en moeilijker.” Het tekort aan monitoren blijkt trouwens een groot Vlaams probleem te zijn, dus het is niet alleen in de gemeente Ranst.