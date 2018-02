Valse affiche over optreden K3 en Ghost Rockers 24 februari 2018

02u25 0

Op de website 'Uit in Vlaanderen' stond deze week een valse aankondiging voor een gratis optreden van K3 en Ghost Rockers in het provinciaal domein Vrieselhof in Oelegem (Ranst). Beide groepen van Studio 100 zouden op 1 juli langskomen, maar daar blijkt niets van aan te zijn. Zowel de gemeente Ranst als Studio 100 beweren van niets te weten. Ranst heeft inmiddels bij de politie een klacht neergelegd wegens identiteitsfraude, want de gemeente werd als organisator opgegeven. Ook Studio 100 overweegt juridische stappen. Het is vooralsnog niet duidelijk wie achter het valse bericht zit. (KDC)