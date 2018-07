Twee lichtgewonden na ongeval met mobilhome 17 juli 2018

02u47 0

Bij een ongeval met een vrachtwagen en een mobilhome zijn gisterennamiddag twee gewonden gevallen in Oelegem (Ranst). Op de E34 richting Ranst kwam het tot een kopstaartaanrijding waarbij de truck inreed op de mobilhome. De inzittenden van de mobilhome moesten lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht worden na de crash. Er zat ook nog een hond in het voertuig die door de takeldienst opgevangen werd. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Terwijl de hulpdiensten hun werk deden, kon er enkel over de pechstrook gereden worden met een lange file van Zoersel tot gevolg. Anderhalf uur na de crash kon de weg weer vrijgemaakt worden. (BSB)