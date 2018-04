Twee gewonden na ongeval met vrachtwagens 19 april 2018

02u42 0

Door een ongeval met vrachtwagens ontstond er gisterenochtend heel wat verkeershinder op de E313 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Ranst. Twee bestuurders werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, één van hen kwam door het ongeval klem te zitten in zijn cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. Twee rijstroken richting Antwerpen waren versperd waardoor het verkeer maar langs één rijvak kon passeren. "Dat bracht uiteraard heel wat hinder met zich mee", zucht Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Op de E313 was het langer dan een uur aanschuiven, wat lang is buiten de spitsuren. Ook komende vanuit Turnhout via de E34 was het moeilijk aansluiten. Daar verloor je meer dan drie kwartier." De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de takelwerken gingen relatief snel. Rond kwart over twaalf, ruim twee uur na het ongeval, was de weg terug vrij. De files bleven wel nog een tijdlang aanhouden. (BSB)