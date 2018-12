Trajectcontrole E313 pas in werking vanaf half december Kristof De Cnodder

03 december 2018

09u27 0

De aangekondigde trajectcontrole op de E313 tussen Wommelgem en Ranst is nog niet operationeel. Nochtans moest het systeem eigenlijk al tijdens de zomervakantie in werking treden. Er is een probleem opgetreden bij de keuring van de installatie.

In de loop van juni kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de invoering van een hele reeks nieuwe trajectcontroles aan. Ook op de E313 autosnelweg, in de richting van Luik, zou er zo’n controlesysteem in werking treden. De slimme camera’s zouden vanaf augustus het verkeer gaan monitoren tussen Wommelgem en Ranst. Maar wat blijkt nu: tot op vandaag kon er nog geen enkele bekeuring worden uitgeschreven door de snelwegpolitie.

Het kabinet van minister Weyts laat weten dat het systeem op zich gebruiksklaar is, maar dat er nog geen keuring is kunnen gebeuren door een bevoegde controlefirma. De onderaannemer in kwestie loopt veel achter met zijn planning en daardoor kan de trajectcontrole voorlopig niet worden gebruikt. De verwachting is nu dat tegen half december alle problemen van de baan zullen zijn.