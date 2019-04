Toeristische dienst Ranst zoekt vrijwilligers ADA

13 april 2019

Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk, kan aankloppen bij de dienst Toerisme van de gemeente Ranst. Zij zoeken sociale en gedreven mensen met een hart voor toerisme. Bovendien is het mooi meegenomen als je ook een wandel- en fietsliefhebber bent want je voornaamste taak zal erin bestaan wandel- en fietsroutes uit te stippelen. Het sociale aspect vind je dan weer in het leggen van contacten met horecapartners en verenigingen in Ranst.

Wie interesse heeft kan zich richten tot Karen Wallebroek via toerisme@ranst.be of 03.225.34.19. Je komt terecht in een team van gedreven vrijwilligers.