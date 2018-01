Tine Muyshondt trekt lijst CD&V 22 januari 2018

De CD&V-afdeling van Ranst maakte afgelopen weekend tijdens haar nieuwjaarsreceptie de lijsttrekker bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Weinig verrassend wordt dat Tine Muyshondt. Muyshondt is momenteel eerste schepen en trok in 2012 ook al de lijst. Toen behaalde ze 937 stemmen. De CD&V-fractie in de Ranstse gemeenteraad telt acht zetels. (KDC)