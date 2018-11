Test met autobrand loopt goed af Ondergrondse parkeergarage nagebouwd op Campus Vesta David Acke

13 november 2018

17u35 2 Ranst Een bedrijf gespecialiseerd in brandbeveiliging heeft op de site van Campus Vesta een autobrand in een ondergrondse garage nagebootst om het effect van sprinklers te onderzoeken. Daaruit blijkt dat ook kleinere sproeisystemen in staat zijn een autobrand onder controle te houden.

Op de site van Campus Vesta in Ranst demonstreerde Cegelec Fire Solutions en Fire Engineered Solutions Ghent het effect van sprinklers op een autobrand in een ondergrondse garage. Daarvoor werd een ondergrondse parkeergarage volledig nagebouwd met behulp van containers. Sprinklers is een sproeisysteem dat in werking treedt zodra het een brand waarneemt. Verschillende brandweerkorpsen uit Vlaanderen kwamen de demonstratie bijwonen om zo informatie uit te wisselen over dergelijke branden en ook mensen van FOD Binnenlandse Zaken waren aanwezig.

Sprinklers kunnen autobrand perfect onder controle houden Dominique Goidts

In de namaakgarage stonden drie wagens. De middenste werd in brand gestoken om te kijken of de sprinklers ervoor konden zorgen dat de twee andere wagens niet in vlammen op gingen. En dat was het geval: de sprinklers deden hun werk en alleen de middenste auto raakte beschadigd..

Sinds 1 januari 2018 zijn er in Vlaanderen nieuwe wettelijke eisen van kracht met betrekking tot de brandveiligheid in ondergrondse garages. Een belangrijke factor hierbij is het gecombineerd gebruik van zowel rook- en warmteafvoer (RWA) en sprinklersystemen. “Tot eind 2017 was er in België enkel een regelgeving voor ondergrondse parkeergarages met een oppervlakte groter dan 2.500 vierkante meter, waarbij de bouwheer de keuze had om ofwel RWA ofwel sprinklers te voorzien”, vertelt Dominique Goidts van Cegelec Fire Solutions. ”Sinds 1 januari 2018 werd deze richtlijn in Vlaanderen opgelegd vanaf 250 vierkante meter. Bovendien is vanaf een oppervlakte van 10.000 vierkante meter ook meteen een combinatie verplicht van een RWA- met een sprinklerinstallatie.”

Volgens Goidts is die richtlijn veel te streng en kan een autobrand in een garage ook perfect onder controle worden gehouden met een minder krachtig sproeisysteem. Om dat te onderzoeken deed het bedrijf de afgelopen twee maanden een zestigtal proeven. De conclusie bevestigt de veronderstelling van Goidts. “Ook een minder hoog debiet en een verlaagde luchtdruk is perfect in staat om een autobrand onder controle te houden tot de brandweer arriveert om het vuur te doven.”

En dat is goed nieuws, vindt Goidts. “Voor kleinere parkings lijkt een sprinklerinstallatie aangesloten op het openbaar waternet een zeer betrouwbare oplossing, die weinig afhankelijk is van onderhoud. Anderzijds kan voor grotere gesprinklerde parkeergarages het RWA-systeem efficiënter gedimensioneerd worden, wat leidt tot kleinere schachten, minder rookschermen en minder onderhoud.”