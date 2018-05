Technische dienst krijgt nieuwe tractor 30 mei 2018

(BCOR)





De gemeente Ranst gaat een nieuwe tractor aankopen voor de gemeentelijke technische dienst. Het voertuig zal onder andere worden ingezet voor maaiwerken en in de winter als trekker voor de zoutstrooier. "Nu gebruiken we daarvoor een tractor uit 2002 en die is aan vervanging toe", verklaart schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V). "Voor de nieuwe aankoop is een budget uitgetrokken van 130.000 euro."