Streekbier Den Eulegoemse moet stoppen Makers van Oelegems Titsenbier klagen naamsverwarring aan Kristof De Cnodder

05 november 2018

Streekbier Den Eulegoemse verdwijnt binnenkort uit de handel. Hobbybrouwer Jan Verbrugge moet zijn merknaam opbergen na een klacht van de firma achter het Oelegems Titsenbier. “Er was verwarring bij de consument”, claimt die. Verbrugge mag wel nog zijn bestaande voorraad uitverkopen.

Geboren Oelegemnaar Jan Verbrugge is al sinds de jaren ’90 van vorige eeuw bezig met bedenken van eigen biertjes. Een drietal jaar geleden ging Verbrugge een stapje verder. Toen bracht hij een eigen biermerk op de markt, onder de naam Den Eulegoemse. Verbrugge zette een drietal verschillende recepten op papier en liet die bieren dan produceren door een bevriende brouwerij. Jaarlijks werd er zo een kleine 10 000 liter Eulegoemse gemaakt, maar binnenkort is het er mee gedaan.

“Onlangs werd ik gecontacteerd door een advocaat die werkte in opdracht van de firma achter het Oelegems Titsenbier (een ander lokaal bier dat al bestaat sinds 1994, red.)”, vertelt Jan Verbrugge. “Er werd mij gevraagd om te stoppen met bier te verkopen onder de naam Eulegoemse. Blijkbaar is de merknaam Oelegems Titsenbier officieel gedeponeerd en vindt men daar dat Eulegoemse er te veel op lijkt.”

“De afgelopen tijd merkten wij dat er verwarring was ontstaan bij de consument”, beweert Jan Marcelis namens het Oelegems Titsenbier. “Niet alleen de naam Den Eulegoemse was te gelijklopend, ook hun etiket – met de kerk van Oelegem op – leek naar onze zin te hard op dat van ons. Om dit soort situaties aan te pakken, lieten we jaren geleden ons merk deponeren. Het zou gek zijn om daar nu niets mee te doen. Uiteindelijk is dit ons goed recht.” Overigens vocht Marcelis een tijd terug de naam van het Lierse bier Den Tits om de gelijkaardige redenen aan. Den Tits werd toen omgedoopt tot De Strooien Hoed.

Jan Verbrugge heeft zijn bedenkingen bij heel dit verhaal, zeker omdat hij zelf slechts een beperkte productie heeft. “10 000 liter per jaar lijkt veel, maar in de bierwereld is dat verwaarloosbaar. Ik geloof ook dat de aangehaalde naamsverwarring bediscussieerbaar is, maar wou deze zaak niet op de spits te drijven. Ik had geen zin in een rechtszaak, dus laat ik het maar zo. Ik ga er zeker ook niet van wakker liggen, hoor.”

Met Jan Marcelis kon Verbrugge overeen komen dat hij zijn bestaande voorraad Eulegoemse nog mag uitverkopen. “Ik heb nog een stuk of honderdvijftig bakken staan. Liefhebbers moeten er dus snel bij zijn. Misschien worden de resterende flesjes nu collectors items”, knipoogt Verbrugge. “Of ik later ga herstarten onder een andere naam? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien gooi ik het over een andere boeg en ga ik voortaan weer alleen voor mezelf en mijn naaste omgeving op heel kleine schaal brouwen. We zien wel.”