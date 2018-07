Stalteater Oelegem stelt 61ste theaterseizoen voor 02 juli 2018

Het 61ste theaterseizoen van Stalteater Oelegem werd afgelopen weekend gelanceerd. Het wordt een theaterseizoen waarbij alle registers worden opengetrokken. In het nieuwe seizoen keren matineevoorstellingen & donderdagavondvoorstellingen terug voor iedereen die graag overdag naar theater gaat of de drukke weekends wil vermijden. Vanaf 12 oktober verwelkomt het Stalteater 'Desperado', een co-productie met Tg Streven uit Mortsel. Vier Vlaamse mannen leuteren lustig over hun leven in een Kempisch boerendorp. Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen gaat op 17 november 'Een vijand van het volk' in première. Daarnaast is er een workshopreeks Improvisatietechnieken in samenwerking met OpenDoek.





Ook in het voorjaar van 2019 worden 2 voorstellingen gepland. In februari & maart staat 'De tweeling' gepland. Dit is een bewerking van de bestseller van Tessa De Loo. Het theaterseizoen wordt afgesloten met het komische 'Martino' van Arne Sierens, waarbij het publiek drie opeenvolgende avonden en nachten beleefd in broodjesbar 'Martino' !