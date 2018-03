Snelheidsmetingen op Herentalsebaan 29 maart 2018

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting van Ranst vroeg oppositieraadslid John Oliviers (N-VA) om snelheidsmetingen uit te voeren op de Herentalsebaan. "Nog steeds is er sprake van chauffeurs die daar met ongepaste snelheid passeren", aldus John Oliviers. "In het verleden werd in de gemeentelijke verkeerscommissie al aangegeven dat snelheidsmetingen wenselijk zijn om een objectief beeld te krijgen van de problematiek."





Tot voor kort waren zulke metingen nog niet gebeurd, maar sinds het begin van deze week werden er door gemeentebestuur en politie dan toch stappen ondernomen om de situatie op de Herentalsebaan in kaart te brengen. (KDC)