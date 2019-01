Slaapkamer uitgebrand Patrick Lefelon

20 januari 2019

De brandweer moest zaterdagavond uitrukken voor een brand in een woning aan de Schildesteenweg in Oelegem. Het vuur dat woedde op de eerste verdieping was snel geblust. Eén slaapkamer werd zwaar beschadigd. De woning blijft wel bewoonbaar. Er vielen geen gewonden.