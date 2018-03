Site Het Loo en Den Boomgaard opgewaardeerd 02 maart 2018

02u59 0 Ranst De gemeente Ranst gaat zo'n 400.000 euro investeren in de site waar gemeenschapscentrum Den Boomgaard en sporthal Het Loo zijn gevestigd.

In Den Boomgaard wordt een aparte zaal voor de plaatselijke senioren voorzien en Het Loo krijgt een nieuw dak.





Sinds de Lierse Kunstacademie een half jaar geleden een bijgebouw van Den Boomgaard aan de Antwerpsesteenweg verliet, staat die ruimte leeg. Het gemeentebestuur besliste nu om de plek ter beschikking te stellen van de senioren. "Nu komen de senioren nog in Den Boomgaard zelf samen, maar een eigen lokaal is natuurlijk praktischer", zegt Ransts schepen van Gebouwen Roel Vermeesch (Open Vld). "De gemeente zal aanpassingswerken laten uitvoeren ter waarde van 150.000 euro. Zo komen er onder andere een nieuwe vloer en nieuw sanitair. Verder wordt er een aparte ingang voorzien voor het naastgelegen jeugdhuis Krejoel."





Aan de andere kant van Den Boomgaard staat sporthal Het Loo. Ook daar zijn een paar ingrepen voorzien. "Het dak gaan we vernieuwen en beter isoleren. In de iets verdere toekomst kunnen er eventueel ook nog zonnepanelen komen. Verder zullen we de parking anders aanleggen, zodat ze veiliger wordt", gaat schepen Vermeesch verder. "Buiten komt er een skatepark en een zogenaamde sportkooi, waarin je kan voetballen en basketten. Dit alles samen betekent ook nog eens een investering van 250.000 euro." Het gemeentebestuur maakt zich sterk dat de aanpassingen aan de site tegen deze zomer kunnen worden afgerond. (KDC)