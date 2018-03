Sint-Lucia trakteert leerlingen op gezond ontbijt 09 maart 2018

De 275 kinderen van kleuter- en basisschool Sint-Lucia uit Oelegem werden gisterochtend getrakteerd op een gezond ontbijt. De school werkte deze week rond het thema gezondheid en het ontbijt - aangeboden door het oudercomité en de school zelf - kaderde daarin. "Een ontbijtbuffet voor zo'n grote groep kost natuurlijk een beetje geld, maar wij noemen dat een investering in de toekomst", glimlacht schooldirecteur Kevin Francken. "We hebben deze week ook extra bewegingsmomenten en we leerden de kinderen over de voedings- en bewegingsdriehoek." Vanmiddag wordt de themaweek afgesloten met een gezondheidsmarkt. Hierop zijn ook de ouders en grootouders van de leerlingen welkom. (KDC)