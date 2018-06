Schoolomgeving Sint-Lucia wordt heraangelegd 27 juni 2018

Het gemeentebestuur van Ranst heeft concrete plannen om de schoolomgeving in de Oelegemse Venusstraat veiliger en comfortabeler in te richten. Ten vroegste dit najaar gaat de schop in de grond in de buurt van vrije basisschool Sint-Lucia.





"De Venusstraat wordt in een nieuw kleedje gestoken, tussen de kruispunten met de Schildesteenweg en de Vincent Goossenslaan", legt schepen Fernand Bossaerts (CD&V) uit. "Zo komt er een 'knip' ter hoogte van de Vincent Goossenslaan, waardoor gemotoriseerd verkeer er niet meer kan passeren. Vlak voor de school is een autovrije zone voorzien. Bovendien worden de voetpaden aan de zuidkant van de straat extra breed gemaakt."





In één adem wordt de parking van de vlakbij gelegen parochiezaal aangepakt. "Die parking wordt nu al vaak gebruikt door ouders die hun kinderen naar school brengen of komen ophalen. De inrichting van de parking gaan we veiliger maken", gaat schepen Bossaerts verder. De parking is eigendom van de plaatselijke kerkfabriek, maar dient het algemeen nut en dus vindt de gemeente het te verantwoorden dat de heraanleg gebeurt met geld uit de gemeentekas. In totaal trekt Ranst zo'n 450.000 euro uit voor het totale project. (KDC)