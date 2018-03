Scholieren helpen padden veilig straat over 14 maart 2018

02u45 0 Ranst Het vierde leerjaar van basisschool Sint-Lucia uit Oelegem hielp gisterochtend de vrijwilligers van Natuurpunt om padden veilig de straat over te zetten.

Tijdens het paarseizoen trekken jaarlijks honderden padden van de bossen van provinciaal domein Vrieselhof naar een vijver in de buurt. Honderden kikkers en salamanders maken dan weer de omgekeerde beweging. Om te vermijden dat de amfibieën bij het oversteken van de weg worden plat gereden, plaatst Natuurpunt in deze periode 'paddenschermen' en opvangbakken. "Elke ochtend en avond zetten we de verzamelde diertjes dan op een veilige manier over", zegt Dirk Demey. "Naar jaarlijkse gewoonte krijgen we op één van die ochtenden hulp van enkele lokale scholieren. Ondanks het koude en natte weer hebben de leerlingen zich prima geamuseerd." De kinderen van Sint-Lucia hielpen zo'n vijftig amfibieën oversteken. De teller van Natuurpunt staat in Oelegem dit jaar al op 1.800 dieren. (KDC)