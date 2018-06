Rolstoelgebruikster blij met lagere stoepranden 09 juni 2018

02u55 0 Ranst Lydia Kerstens is het gemeentebestuur en de technische dienst van Ranst erg dankbaar. De inwoonster van deeldorp Emblem zit in een elektrische rolstoel en geraakte daarmee niet van de stoep in haar straat, maar daar werd deze week een mouw aan gepast.

De 69-jarige Lydia Kerstens raakte vorig jaar bij een op het eerste gezicht banaal ongeval grotendeels verlamd. "Ik viel uit mijn bed en belandde op mijn hoofd. Dat had grote gevolgen, want sindsdien kan ik mijn benen en mijn linkerarm niet meer bewegen", vertelt Lydia. "Na vier maanden revalideren belandde ik in een elektrische rolstoel."





Ook met die rolstoel bleef Lydia's bewegingsvrijheid beperkt. De stoepranden in de Kloosterstraat - waar de vrouw samen met haar echtgenoot André woont - bleken te hoog om veilig op en af te geraken. "Een leraar van de Sint-Jozefschool, waar ik 33 jaar vrijwilligerswerk deed, kaartte de situatie aan bij het gemeentebestuur. Toen het schepencollege over mijn situatie hoorde, schoot men snel in actie. Het college besloot dat de stoepranden op het kruispunt Kloosterstraat-Stapstraat op zes plaatsen moesten worden verlaagd. Deze week voerden de arbeiders van de technische dienst die klus uit. Ik ben iedereen die me geholpen heeft enorm dankbaar."





Lydia is nu opnieuw een stuk mobieler, al kan het altijd nog beter. "Sommige Emblemse handelszaken zijn niet zo goed toegankelijk. Daar moet men mij dus binnen helpen. Maar goed, ik zit tenminste niet meer gevangen in mijn eigen straat", besluit Lydia. (KDC)