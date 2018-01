Roel zet Facebook in tegen zwerfvuil 02u28 0 Foto De Freine Roel Jacobs trekt er met zijn hond op uit om afval op te ruimen. Ranst Roel Jacobs uit Broechem roept via het internet op om het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Jacobs hoopt dat hij via de Facebookgroep 'Proper Ranst' zijn medeburgers kan motiveren om de handen uit de mouwen te steken. "Zelf kweekte ik al een zwerfvuilobsessie", glimlacht de man achter dit milieubewuste initiatief.

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik het idee voor de Facebookgroep 'Proper Ranst' ergens anders heb gehaald", vertelt Roel Jacobs, die ook nog actief is als vrijwillig brandweerman. "Wij hebben een buitenverblijfje aan de kust en daar leerde ik de Facebookgroep 'Propere strandlopers' kennen. Die groep heeft zo'n drieduizend volgers en werkt heel aanstekelijk. Zelf was ik tot voor kort niet zo met de zwerfvuilproblematiek bezig, maar nadat ik 'Propere Strandlopers' leerde kennen, geraakte ik er door gebeten. Ik hoop die microbe nu in groot Ranst te kunnen doorgeven."





Selfie

Sinds enkele weken gaat er geen dag meer voorbij of Roel Jacobs is blikjes of ander afval uit de berm aan het halen. "Samen met mijn hond en mijn vrouw trek ik er vaak op uit in de buurt. Het zou mooi zijn als er nog mensen op de kar springen, want het is hallucinant wat er allemaal in de bermen ligt. Op 'Proper Ranst' roep ik anderen nu op om af en toe een selfie te posten met ingezameld vuil. Ik hoop zo een 'gemeenschapsgevoel' wakker te maken. Tot nu toe werd er al een handvol selfies gepost." De gemeente Ranst ondersteunt Jacobs overigens door hem regelmatig gratis vuilniszakken toe te stoppen voor zijn opruimacties. (KDC)