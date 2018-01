Rododendrons in bos uitgedund 27 januari 2018

In het 'Bos van Ranst' is het Agentschap voor Natuur en Bos momenteel bezig met het uitdunnen van de rododendrons die er staan. Deze werken nemen een tweetal weken in beslag. De rododendron is een ingevoerde uitheemse plant. Om te vermijden dat de inheemse planten zouden worden weggedrukt wordt de rododendron nu aangepakt. Deze operatie kadert in het eerder opgestelde bosbeheersplan. (KDC)