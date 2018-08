Rioleringswerken Vorstjensweg 01 september 2018

Het doodlopende gedeelte van de Vorstjensweg in Ranst krijgt een gescheiden rioleringsstelsel. Nu zijn er al enkele voorbereidende werken aan de gang en in september worden de nutsleidingen vernieuwd. Vanaf midden oktober gaat de riolering zelf in de grond. Daarna krijgt de straat een nieuw wegdek. De verwachting is dat alles klaar zal zijn tegen eind februari 2019, al hangt dat natuurlijk voor een stuk af van het weer. (KDC)