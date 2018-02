Proper Ranst haalt zeven vuilzakken op 06 februari 2018

02u37 0 Ranst Het team achter de Facebookgroep 'Proper Ranst' maakte afgelopen weekend de handen vuil tijdens zijn eerste zwerfvuilactie.

Initiatiefnemers Roel Jacobs en Griet De Buck kregen enkele maanden geleden een ingeving tijdens een wandeling en startten de groep op. "Het probleem is misschien niet lokaal, maar de oplossing wel", zegt Roel. Met honderd leden in de Facebookgroep hoopte Roel wel op een grotere opkomst: "Ik ben toch al tevreden met de tien vrijwilligers die zijn komen helpen en we hebben in de Boerenkrijglaan en omstreken toch zeven grote vuilzakken kunnen vullen met afval. Ons initiatief is nog jong en zal op termijn wel groeien." De grootste buit betreft plastic afval. "Dat zijn vooral automobilisten en fietsers die hun afval achteloos wegwerpen. Ik pleit dan ook voor het invoeren van statiegeld op blik en drankkartons, dat zou het grootste deel van het probleem de wereld al uithelpen." (BSB)