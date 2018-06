Plezierboot brandt volledig uit 16 juni 2018

De hulpdiensten werden gistervoormiddag opgetrommeld voor een brand aan het Netekanaal in Emblem. Een plezierbootje dat daar lag, is er volledig in vlammen opgegaan. Verschillende brandweerwagens kwamen ter plaatse, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de plezierboot volledig uitbrandde. De brand zorgde ook even voor een hevige rookontwikkeling in de omgeving. Niemand geraakte gewond. De eigenaar was wel aanwezig, maar kon tijdig van de boot geraken. (VTT)