Pastoor Helsen krijgt nieuw Sint-Gummarusschilderij 20 januari 2018

Pastoor Jan Helsen van de parochie in Emblem heeft opnieuw een schilderij cadeau gekregen omdat een vandaal zijn vorige verjaardagscadeau beschadigd geeft. "Ik vind het heel fijn dat er mensen zijn die aan mij denken en mij het typisch Emblemse schilderij met de Sint-Gummaruskapel, de Sint-Gummaruskerk en het oude gemeentehuis schenken. Kunstschilder Filip Delameillieure verplaatst de geboorte van Jezus naar 'Emblehem", vertelt pastoor Jan Helsen, die zijn 83ste verjaardag viert.





Vorig jaar kreeg pastoor Jan Helsen het schilderij 'De barmhartige Sint-Gummarus laaft de dorstigen' cadeau voor zijn 82ste verjaardag. Helaas is het schilderij toen door een vandaal beschadigd. Kunstschilder Filip Delameilleure heeft er een zomer lang aan gewerkt. "De figuur van Sint-Gummarus boeit mij bijzonder", zegt Filip Demeilleure. "Ik vind het heel mooi en het blijft in mijn pastorie hangen tot ik de geest geef", zegt Jan Helsen. (WAE)