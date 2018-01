Pas in najaar nieuwe brug 02u37 0

De brug over de autosnelweg in de Ranstse Vaarstraat zal pas dit najaar worden hersteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kondigde eerder aan dat men begin 2018 de nodige werken zou uitvoeren, maar die timing is nu veranderd, zo raakte pas bekend. De brug in kwestie raakte eerder beschadigd en momenteel is er enkel beurtelings verkeer mogelijk. Tijdelijke verkeerslichten regelen nu de verkeersstroom. In de toekomst zal de brug veiliger en comfortabeler worden voor de zwakke weggebruiker, maar het is dus nog even geduld oefenen. (KDC)